Salvini chiama don Saporito,verrò presto

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha telefonato a don Federico Saporito, il decano dei parroci della zona est di Napoli che pochi giorni fa ha scritto una lettera al responsabile del Viminale per denunciare le problematiche del territorio. Salvini ha confermato che presto sarà in città, auspicando (come già aveva fatto in occasione della visita precedente, il 2 ottobre) di poter incontrare anche alcuni religiosi che combattono in prima linea contro il degrado.