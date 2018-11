Italian Awards: premi a Insigne e Acerbi

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Il meglio del calcio italiano si dà convegno lunedì a Camposano (Napoli), per l'8/a edizione degli Italian Sport Awards, il galà organizzato da Donato Alfani.

Verranno premiati gli atleti di spicco della stagione scorsa, in base alle segnalazioni degli addetti ai lavori. Questo l'elenco: Meret, Acerbi, Cristante, Inglese; Insigne (migliore del campionato); Di Francesco e Pioli (allenatori); Semplici (esordiente); Lazio (club); Mattioli (Spal) fra i presidenti; Grassi (rivelazione); Valeri (arbitro); premi speciali a Maggio, Verdi e Oreste Vigorito; Giuntoli e Corvino (ds); Benevento (tifoseria); Ciccio Graziani (alla carriera). Per quanto riguarda la Serie B, questi migliori: Micai, Pucino, Di Lorenzo, Di Tacchio, Di Carmine, Ciano, Alfredo Donnarumma, Longo e D'Aversa (allenatori); Stirpe (presidente); Faggiano (ds); Parma (squadra); Chiffi (arbitro); Sprocati (rivelazione); Foggia (tifoseria); Palladino e Mazzeo (premio speciale); Fabiani (alla carriera); Bartolomei (gol più bello).