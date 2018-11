Dopo maltempo crollo alberi Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - Il maltempo che ha recentemente colpito l'Italia ha arrecato ingenti danni al Real Bosco di Capodimonte e al parco intorno alla Reggia. Da una primissima stima dei danni sono centinaia gli alberi caduti sui viali che ne impediscono la percorribilità e altrettanti in imminente pericolo di cedimento, altri ancora necessitano di verifiche strumentali. La risoluzione complessiva dell'emergenza richiederà tempi non ancora quantificabili, si legge in una nota.

La Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte fin dall'inizio ha proceduto per step e priorità. Nei giorni successivi alla tempesta si è proceduto a garantire la fruizione del Museo durante il lungo ponte di Ognissanti. Un percorso protetto di accesso alla Reggia da Porta Grande ha portato 5.536 ingressi registrato dal 1 al 4 novembre 2018. Si è poi lavorato per consentire il ritorno a scuola degli alunni dell'Istituto "G. Caselli" riaprendo Porta Miano ed è stato creato un varco di collegamento transennato tra Porta Piccola e Porta Grande.