Spaccio nel condominio, intervengono Cc

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - I Carabinieri di Caivano (Napoli), insieme a personale dell'Istituto Autonomo Case Popolari, hanno rimosso due portoni all'ingresso di due diverse scale del complesso di edilizia popolare "IACP" di via Atellana.

I portoni erano stati modificati da ignoti con l'apposizione di grate e l'installazione di chiavistelli e nuove serrature, con il chiaro intento di limitare l'accesso ed eludere i controlli delle forze dell'ordine.

Dosi di droga venivano passate attraverso uno spazio appositamente creato nelle grate, rendendo possibile lo spaccio di stupefacenti senza che gli assuntori potessero entrare a contatto diretto con i pusher.

Le chiavi erano in possesso solo di alcuni utenti delle 2 scale mentre i restanti condomini per entrare o uscire erano costretti di volta in volta a chiedere "il permesso" agli spacciatori.