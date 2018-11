Sequestrata villa bunker nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - La Direzione investigativa antimafia di Napoli ha sequestrato un fabbricato di 422 metri, totalmente abusivo, con le caratteristiche di una villa bunker, nel centro di Casal di Principe (Caserta). Il valore dell'immobile, che per gli investigatori è totalmente abusivo, è di circa 500mila euro.

Il bene sottoposto a sequestro, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta dei procuratori della Repubblica di Napoli e Santa Maria Capua Vetere e del direttore della Dia, sarebbe riconducibile a Luigi De Vito, un imprenditore edile, che per gli investigatori era organico al clan dei Casalesi, gruppo Bidognetti.(ANSA).