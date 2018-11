Napoli, Verdi pronto a tornare

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - "Ancelotti può pescare 11 nomi anche da una bolla di vetro e il gioco resta di alto livello, questo è importante e bellissimo e tutti ci impegniamo al massimo perché continui". Così il centrocampista del Napoli Simone Verdi, aggiungendo che "questa squadra ha margini di miglioramento. Da quest'estate siamo migliorati molto, abbiamo un assetto di gioco che ci permette anche di essere padroni del campo. In squadra ci sono tanti giovani che magari avevano poco spazio, ora stanno trovando minuti di gioco". Verdi, reduce dall'infortunio subito contro l'Udinese a ottobre, sta lavorando per tornare nella "bolla" da cui può pescare Ancelotti: "Ho ripreso a lavorare con il gruppo -ha detto- ma ancora non svolgo tutto l'allenamento.

Sto molto meglio, sto recuperando, ma il mio ritorno avverrà dopo la sosta per le nazionali. La settimana prossima tornerò ad allenarmi pienamente".