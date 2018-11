Catacombe, sos da Napoli al Papa

(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - Una lettera aperta indirizzata a Papa Francesco. Il motivo: le Catacombe di San Gennaro. Che ne sarà del sito archeologico se davvero dovesse andare in porto la richiesta di versare il 50 per cento degli incassi al Vaticano? Accanto alla lettera anche una raccolta firme per ampliare le adesioni: la prima è del sindaco de Magistris.

In base alla convenzione in scadenza nel luglio prossimo, la metà degli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti sarebbe dovuta andare al Vaticano, cosa che non è avvenuta. "Le richieste economiche non possono essere condivise - scrivono i firmatari - quanto meno nell'entità, perché determinerebbero la fine di questa straordinaria esperienza". La fine, cioè, del 'modello Sanità', un progetto che da un gruppo di ragazzi è arrivato all'intero quartiere "portando ricadute economiche importanti" in una zona difficile. "Rivolgiamo a Sua Santità un accorato appello - è la richiesta - perché la Commissione Pontificia sappia rivedere le proprie richieste".