Corsi Cisco, a Napoli esperti digitali

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Dopo l'apertura dell'Apple Developer Academy, anche Cisco sbarca a Napoli per formare le nuove generazioni all'innovazione digitale. Nel nuovo polo dell'Università Federico II, nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio, è stato inaugurato infatti il Cisco Digital Transformation Lab, spazio dedicato alla formazione e alla co-innovazione. Il Lab, si legge in una nota dell'ateneo partenopeo, permette agli studenti di sviluppare nuove competenze digitali attraverso un percorso di formazione unico nel suo genere, il "Cisco Digital Ready Networking Bootcamp", da cui usciranno i professionisti capaci di guidare il cambiamento delle aziende verso l'innovazione digitale. Giovani che studieranno in modo approfondito le tecnologie di rete ma saranno anche in grado di sviluppare applicazioni innovative che interagiscano con esse in modo sicuro. Questo nuovo percorso di studio nasce a Napoli e qui si svolgerà per la prima volta.