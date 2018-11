de Magistris:serve nuovo fronte popolare

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Il sindaco di Napoli e presidente di DemA Luigi de Magistris lancia la sfida per una nuova coalizione politica e lo fa con un appello pubblico rivolto alla società civile, al mondo dei movimenti, delle associazioni: " E' giunta l'ora della costruzione di un fronte popolare democratico - scrive de Magistris - senza confini politici predeterminati, senza recinti tradizionali. Non è un quarto polo, non si deve ricostruire il collage delle fotografie già viste e sconfitte. È il luogo questo in cui l'ingresso è vietato solo a mafiosi, corrotti, corruttori, fascisti e razzisti. Per il resto è vietato vietare".

Il leader di DemA sottolinea come la nuova coalizione non sarà la sommatoria delle esperienze della vecchia sinistra ma si apre ad un campo molto più largo. de Magistris da appuntamento a Sabato 1 dicembre al teatro Italia a Roma alle 10 per un incontro nazionale. "Per costruire una coalizione pronta per ogni sfida per realizzare libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia", aggiunge de Magistris.