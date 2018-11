De Luca, condono Ischia provocherà morti

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - "L'ultima proposta avanzata dal Governo con la sanatoria generalizzata a Ischia porterà i morti". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione.

"Vogliamo sperare che prevalga il senso di responsabilità e che si finisca di guardare alle decine di migliaia di abusivi come a un terreno di caccia elettorale. La posizione del Governo è totalmente irresponsabile per un verso e demagogica per un altro verso perché non si muoverà una foglia a Ischia in queste condizioni". (ANSA).