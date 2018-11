Champions: Napoli-Psg, un 1-1 da primato

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Finisce 1-1 al San Paolo la sfida di Champions League tra Napoli e Paris Saint Germain. Ai francesi, andati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Bernat, ha risposto Insigne al 18' della ripresa trasformando un calcio di rigore procurato da Callejon che ha approfittato di un errore di Thiago Silva.

Gli azzurri, spenti nel primo tempo, hanno reagito allo svantaggio con un grande secondo tempo. In più di una circostanza Buffon ha negato la gioia del gol agli azzurri prima di capitolare al termine di un vero e proprio assedio durato oltre venti minuti.

Con il pari di stasera la squadra di Ancelotti sale in testa alla classifica del girone C, a pari punti con il Liverpool a quota 6, grazie allo scivolone dei Reds sconfitti a sorpresa 2-0 sul campo della Stella Rossa. Prossimo impegno il 28 novembre quando il Napoli ospiterà proprio la Stella Rossa.