Ospedale del Mare, apre Dea I livello

(ANSA) - NAPOLI, 5 NOV - "L'apertura del Dea di I livello all'Ospedale del Mare è un passo importante, decisivo.

Rispettiamo in modo puntuale il cronoprogramma che ci siamo dati a settembre e da oggi potranno arrivare qui anche i traumatizzati. Stiamo facendo un miracolo". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale campana, e commissario alla Sanità, Vincenzo De Luca in occasione dell'apertura del Dea di I livello nel nuovo nosocomio napoletano nel quartiere Ponticelli.

De Luca ha sottolineato: "Entro la fine del 2018 apriremo anche il Dea di II livello e quindi tutto il sistema di pronto soccorso sarà completo. Abbiamo lavorato in maniera ossessiva per rendere completamente attivo l'ospedale. Per la situazione di blocco che abbiamo trovato al nostro arrivo in Regione, qui oggi ci sarebbero stati occupanti abusivi, sarebbero stati rubati i servizi igienici e i quadri elettrici, ci sarebbe un accampamento".