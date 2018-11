Genitori bambini trapiantati, De Luca avvia riorganizzazione

(ANSA) - NAPOLI, 3 NOV - "De Luca dà inizio, nei fatti, alla riorganizzazione delle attività trapiantologiche pediatriche".

E' quanto fa sapere il Comitato dei genitori dei bambini trapiantati che, in settimana, aveva effettuato presidio davanti alla sede della Regione Campania.

"De Luca - fanno sapere - ha firmato un decreto commissariale che avvia la riorganizzazione delle attività".

"Il presidente ha dato seguito alle rassicurazioni date durante il presidio di martedì ai genitori dei bambini trapiantati - ricordano - Durante il presidio la consigliera del Pd Bruna Fiola, su mandato del presidente, aveva assicurato che la Regione avrebbe nel giro di un paio di giorni perfezionato gli atti necessari alla riorganizzazione".

"Siamo felici - commenta Dafne Palmieri, portavoce del Comitato dei genitori - sappiamo che è un punto di inizio e non di arrivo, ma è fondamentale. Abbiamo una nuova speranza per i nostri figli"."Se ora l'Azienda dei Colli metterà subito in atto tutti i provvedimenti necessari - sottolinea - potrebbe essere brevissimo il tempo per ripartire con i trapianti pediatrici in Campania". "Non ci fermeremo fino a che tutti i figli di questa regione e del Sud non avranno pari diritti degli altri - conclude - E oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo perché finalmente ci sono i presupposti per la riapertura".