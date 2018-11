PSG no-limits: 12 partite, 12 vittorie

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - E sono 12! Il Paris Saint-Germain le vince tutte e arriva a quota 36 punti nella classifica della Ligue 1, grazie alla vittoria conquistata stasera per 2-1 sul Lilla. A mettere la firma sul dodicesimo sigillo in campionato sono stati Mbappé, in gol al 25', e Neymar al 39'. Inutile la rete ospite di Pepe al 49' su calcio di rigore. Tutte le reti sono state realizzate nel secondo tempo. E se i parigini di Thomas Tuchel, prossimi avversari del Napoli in Champions, volano, il Lilla si stacca, pur restando al secondo posto. La squadra guidata da Christophe Galtier ha 25 punti ed è -11 dalla capolista. Il titolo del PSG è già a un passo e siamo solo ai primi di novembre.