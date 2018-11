Maltempo,frana muraglione a Casamicciola

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 02 NOV - Un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola (Napoli), è franato questa mattina a causa delle forti piogge.

Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che si trova a poca distanza e che è stata invasa da massi e detriti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri che hanno interdetto l'accesso alla strada. Poco distante si trova l'istituto tecnico per ragionieri e geometri 'E.Mattei', oggi chiuso per la commemorazione dei Defunti. Prima dell'alba sull'isola si è abbattuto un forte temporale e poco dopo le 6 il muro di contenimento è franato. Secondo una prima stima tecnica - fornita dagli operatori accorsi sul posto - sarebbero 300/400 i metri cubi di materiale franato. A rischio alcune attività commerciali della zona.(ANSA).