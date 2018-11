Trovato in auto gravemente ferito

(ANSA) - NAPOLI, 1 NOV - Un uomo di 42 anni è stato trovato questa notte gravemente ferito nella sua auto a Roccarainola (Napoli). A soccorrerlo sono stati gli operatori del 118 di Nola intervenuti in via De Angelis, in località "Sasso". L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era sanguinante a bordo della vettura. E' stato trasportato all'ospedale di Nola dove i medici hanno riscontrato due ferite d'arma da taglio, una al petto e l'altra al braccio sinistro, facendolo subito trasferire all'ospedale di Avellino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e pericolo di vita.

In via De Angelis sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno avviato indagini per ricostruire motivi e dinamica di quanto accaduto.