"Stazioni Sicure" a Napoli Centrale

(ANSA) - NAPOLI, 1 NOV - Quasi 5350 persone identificate; 1025 bagagli controllati; 10 persone denunciate e 7 fotosegnalate; un sequestro penale e 18 amministrativi; 32 sanzioni amministrative e 214 treni scortati: sono i numeri dell'operazione "Stazioni Sicure" nella stazione di Napoli Centrale, eseguita in occasione delle festività dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania.

Lo scopo è quello di garantire un livello sempre elevato di sicurezza all'interno dello scalo e anche nelle zone limitrofe.

Gli agenti della Polfer hanno monitorato gli ingressi attraverso varchi, delimitati da nastri tendiflex e presidiati dai poliziotti muniti di metal detector e di palmari. Impiegate anche le unità cinofile della Questura di Napoli. Un venditore di accendini abusivo è stato denunciato oggi, per violenza e minaccia a pubblico uUfficiale. Ieri invece sono stati denunciati due algerini ritenuti responsabili di avere rubato uno zaino a bordo di un pullman nel Terminal Bus della stazione centrale. (ANSA).