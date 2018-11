Gli Italian Sport awards in passerella

(ANSA)- ROMA, 1 NOV - Lunedì 12 novembre, a Camposano, nei pressi di Nola (Napoli) torneranno gli Italian Sport awards, Gran galà del calcio riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2017/18. La notte degli Oscar, giunta all'8/a edizione, quest'anno andrà in scena nel Dubai village, dove si daranno appuntamento i campioni della scorsa stagione, scelti da una giuria. L'evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, ha ricevuto il patrocinio del Coni, della Figc, dell'Aia e delle leghe calcistiche: nel corso della serata verranno premiati i migliori di Serie A, B, C e D; verranno inoltre consegnati diversi riconoscimenti ai media. Diversi anche i premi speciali per onorare le carriere. "Siamo giunti all'8/a edizione di questo evento e questo è già motivo d'orgoglio - ha affermato il presidente degli Italian Sport awards, Donato Alfani -. Vorrei ringraziare tutti i membri della giuria che, con il proprio voto, hanno supportato questo format, dando giusta riconoscenza ai maggiori talenti non solo del nostro calcio".