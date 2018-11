Bimbo morto meningite, indagati 5 medici

(ANSA) - SALERNO, 1 NOV - Cinque sanitari degli ospedali di Sarno (Salerno) e Nocera Inferiore (Salerno) sono indagati per la morte del bimbo di due anni, deceduto martedì mattina al "Martiri del Villa Malta" per una presunta meningite fulminante.

La Procura di Nocera Inferiore - come riportato da alcuni quotidiani - dopo la denuncia sporta dai genitori (assistiti dall'avvocato Antonio Vecchione), ha iscritto nel registro degli indagati medici, pediatri e rianimatori che hanno curato il piccolo. Tre sono in servizio all'ospedale di Sarno, due a quello di Nocera Inferiore. Si tratta di un atto dovuto e necessario. A far chiarezza sulle cause del decesso sarà l'autopsia. Domani mattina il sostituto procuratore conferirà l'incarico al medico legale Angelo Mascolo che già in giornata potrebbe effettuare l'esame autoptico sul corpicino del bimbo.

(ANSA).