Ancelotti: "Questa squadra mi emoziona"

(ANSA) - NAPOLI, 1 NOV - "Le ultime due partite sono state giocate bene, ma con qualche mancanza all'interno da evitare.

Giocare bene non è facile, perciò quando giochi bene devi portarle a casa". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro l'Empoli.

L'allenatore emiliano ha sottolineato che la squadra non sente il peso di essere indicata come anti-Juve: "Abbiamo già delle responsabilità e vogliamo lottare fino alla fine". "Il livello di gioco - ha detto - mi soddisfa, non lo posso nascondere, anche se le insidie sono dietro l'angolo ed il calcio è così con momenti buoni che diventano in un attimo complicati e viceversa.

La squadra mi piace e mi dà emozione. Poco pubblico domani? Abbiamo giocato in casa con la Roma e dopo l'Empoli arriva il PSG, sono tre partite e non tutti possono permetterselo, quindi il tifoso ha scelto il PSG e non l'Empoli, una cosa naturale ma è chiaro che ci sforzeremo per migliorare e dare ancora più entusiasmo alla tifoseria".