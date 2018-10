Sanità: napoletano Diego Cuccurullo eletto presidente ISHAWS

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Il chirurgo napoletano Diego Cuccurullo è stato eletto presidente della Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery (ISHAWS), società scientifica che rappresenta il capitolo Italiano della European Hernia Society, società con oltre mille chirurghi iscritti, che raggruppa i maggiori esperti delle patologie della parete addominale e dell'addome complesso.

Cuccurullo, chirurgo nell'ospedale Monaldi è stato eletto, nel corso dello scorso Congresso Congiunto delle Chirurgie Italiane di Roma. L'ISHAWS sta elaborando, insieme con la SIC e l'ACOi, le linee guida sulla chirurgia della parete addominale, come da richiesta del Ministero della Salute, e ha avviato un programma di valutativo di accreditamento in chirurgia della parete addominale per il singolo professionista, nonché per le strutture chirurgiche, con lo scopo di poter individuare e certificare il livello di qualità dell'offerta sanitaria.

L'obiettivo è indicare e verificare il possesso di specifici requisiti relativi non solo alla quantità delle prestazioni erogate, ma anche alle condizioni strutturali, organizzative, di funzionamento, di qualità della prestazione sanitaria e di risultati, anche alla luce delle più recenti esigenze di rendicontazione e certificazione della propria attività (vedasi il Programma Nazionale Esiti - Agenas già operativo per diverse tipologie di procedure chirurgiche). Le patologie della parete addominale hanno un' alta incidenza nella popolazione, dall'ernia inguinale al trattamento dei disastri di parete, e rivestono interesse per tutti i chirurghi generali. (ANSA).