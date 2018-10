Arrestato latitante del clan Mazzarella

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Aveva con se una pistola in grado di sparare "a raffica" e uno zaino con denaro, passamontagna, documenti d'identità falsi e quattro schede sim: un presunto affiliato al clan Mazzarella, Salvatore Fido, ritenuto elemento di vertice del famiglia malavitosa, latitante dallo scorso febbraio, è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato in una villetta con piscina e giardino, in località Varcaturo di Giugliano in Campania, nell'hinterland a nord di Napoli.

All'arresto hanno preso parte i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, della Polizia Scientifica e gli agenti dello Servizio Centrale Operativo. Fido riuscì a sfuggire a un provvedimento di fermo e poi a un arresto emesso anche nei confronti di altre 14 persone. Il latitante è stato individuato dagli investigatori della Polizia di Stato che hanno tenuto sotto controllo i suoi fiancheggiatori. Aveva a sua disposizione anche un'autovettura e durante la sua latitanza, durata nove mesi, ha più volte cambiato rifugio. (ANSA).