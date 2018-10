Al Pan 'Escher', la mostra dei record

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Nelle sale del PAN - Palazzo delle Arti di Napoli arriva la grande retrospettiva 'Escher', evento espositivo che negli ultimi anni ha battuto ogni record di visitatori. Dal 1 novembre fino al 22 aprile 2019, i visitatori potranno ammirare e godere non solo delle oltre 200 opere del visionario genio olandese, amatissimo dal grande pubblico, ma potranno scoprire anche l'influenza che il suo lavoro ha avuto sulle generazioni successive, dai dischi ai fumetti, dalla pubblicità al cinema dando vita a un percorso che parte da Escher per arrivare ai giorni nostri. L'esposizione è promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, è prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con la M.C. Escher Foundation ed è curata da Mark Veldhuysen e da Federico Giudiceandrea. In mostra alcune delle opere più iconiche dell'artista come Relatività del 1953, Vincolo d'unione del 1956, Metamorfosi II del 1939 e Giorno e notte del 1938.