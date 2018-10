Truffe agli anziani, 2 arresti a Matera

(ANSA) - MATERA, 30 OTT - Accusati, in concorso con altre persone da identificare, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla tentata truffa ai danni di anziani del Materano, due uomini - uno di 61 anni e l'altro di 30, entrambi di Napoli - sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri. I particolari dei due arresti sono stati illustrati stamani, in una conferenza stampa in Procura, nella quale è stato specificato che, in totale, dallo scorso mese di maggio, sono stati truffati circa ottomila euro.