Pregiudicato ucciso vicino chiesa

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Un pregiudicato di 37 anni è rimasto ucciso in un agguato avvenuto poco fa alla periferia est di Napoli, in corso San Giovanni a Teduccio, nel quale è rimasto ferito in modo lieve a una mano anche un 21enne senza precedenti penali. Sul posto c'è la Polizia di Stato. Gli spari sono avvenuti lungo una strada particolarmente trafficata, all'altezza della parrocchia di San Giovanni Battista. (ANSA).