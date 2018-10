Cadavere a Bacoli,forse vittima maltempo

(ANSA) - BACOLI (NAPOLI), 30 OTT - Potrebbe essere stato vittima del maltempo l'uomo, dell'apparente età di circa 50 anni, trovato cadavere ieri sera sull'arenile di Casevecchie, a Bacoli, in provincia di Napoli. Il corpo dell'uomo, verosimilmente un immigrato, è stato ritrovato da alcuni residenti sulla battigia, sbatacchiato dalle onde. Indossava un jeans e un giubbotto. Le indagini dei carabinieri sono partite subito dopo i rilievi di rito in presenza del magistrato di turno che ha predisposto il trasferimento della salma al II Policlinico di Napoli per l'esame autoptico. L'uomo potrebbe essere finito in acqua a causa del maltempo che ha imperversato ieri su tutta la costa flegrea, sia sulla spiaggia dove è stato ritrovato travolto dalla mareggiata oppure su un altro arenile della zona.