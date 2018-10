A Napoli operazione 'Alto Impatto'

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - E' in corso a Napoli un servizio straordinario di controllo del territorio interforze "Alto Impatto", finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità nella zona Vasto e nell'area di Porta Nolana.

Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con Polizia locale, Vigili del Fuoco, personale dell'Asia e dell'Enel sono impegnati sin dalle prime ore di questa mattina per sottoporre a controlli persone, veicoli, e depositi, per effettuare perquisizioni, ed assumere - si annuncia - tutte le iniziative ritenute necessarie al ripristino della legalità.

