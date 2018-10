Omessa dichiarazione redditi, sequestro

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Quote societarie, denaro contante ma anche orologi, bracciali, collane, anelli e due lingotti d'oro da 10 grammi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un 32enne di Afragola (Napoli), legale rappresentante di una società con sede a Casoria (Napoli) che commercia imballaggi all'ingrosso, e al suo amministratore, un uomo di 47 anni di Casoria (Napoli). Secondo le indagini dei finanzieri del Primo Gruppo Napoli non sarebbero stati inseriti circa un milione e mezzo di euro nelle dichiarazioni dei relativi degli anni 2015 e 2016. Complessivamente sono stati messi i sigilli a beni per quasi 4,4 milioni di euro. (ANSA).