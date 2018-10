Maltempo: vento forte e violenta mareggiata a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 29 OTT - Una tempesta di acqua e vento sta investendo Capri che da questa mattina è isolata dalla terraferma dopo l'interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno investito in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, più esposto allo scirocco. Si registrano vari interventi dei vigili del fuoco per cornicioni staccatisi dagli edifici e per alberi caduti. La squadra dei pompieri sta prestando servizio senza interruzione da ieri, vista l'impossibilità del cambio di turno a causa della sospensione dei collegamenti. Anche i medici e il personale all'ospedale Capilupi hanno dovuto prolungare il turno di servizio. (ANSA).