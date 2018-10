Reagisce a tentativo rapina, ferito

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Un 20enne è stato ferito, la scorsa notte, a colpi di arma da taglio nel tentativo di rapina della sua auto: l'episodio sul quale indaga la Polizia di Stato del commissariato di San Giorgio a Cremano (Napoli) è accaduto intorno alle 24.00 in via Enrico Russo, nel quartiere napoletano di Ponticelli al confine con il comune vesuviano. Da quanto si apprende, l'uomo era nella sua 'Opel Corsa' in compagnia della fidanzata quando due persone a bordo di scooter, con viso coperto da caschi e sotto minaccia di coltello gli hanno intimato di consegnare l'auto. Al suo diniego, ne è nata una colluttazione nel corso della quale è stato ferito ad una coscia. Medicato all'Ospedale del Mare di Napoli per due ferite lacero contuse alla coscia destra, è stato dimesso con prognosi di sette giorni. Successivamente l'uomo ha denunciato l'episodio alla Polizia di Stato del commissariato di San Giorgio a Cremano.