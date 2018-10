Giù masso a Sarno, evacuate due famiglie

(ANSA) - SALERNO, 28 OTT - Un masso di circa 60 centimetri è caduto giù dalla collina del Saretto ed è precipitato su un deposito, danneggiandone il solaio. È accaduto - probabilmente in seguito al maltempo - a Sarno (Salerno), città già colpita da una devastante alluvione nel maggio del 1998. Il sindaco Giuseppe Canfora, dopo aver informato anche la Prefettura di Salerno, firmerà un'ordinanza con la quale disporrà l'evacuazione di due famiglie residenti in zona, per un totale di quattro persone.