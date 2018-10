Forte vento nel golfo di Napoli

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 28 OTT - Aliscafi fermi nei porti oggi per effetto del forte vento di scirocco che imperversa nel Golfo di Napoli da ieri sera. Tutti gli aliscafi delle compagnie private Caremar e Alilauro, per Ischia e Procida, diretti a Napoli e viceversa, sono bloccati. Problemi anche nei collegamenti con Capri. Finora regolari solo i traghetti. Per oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo di colore giallo in tutta la Campania e di colore arancione per la zona del Matese e dell'alto Volturno.