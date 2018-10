Cede ringhiera hotel Ischia,grave 27enne

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 28 OTT - Si è appoggiato con la schiena alla balaustra di un terrazzo, ma una delle ringhiere in ferro ha ceduto. Il 27enne Alessandro D'Abundo è così caduto da un'altezza di circa quattro metri, riportando gravi ferite. E' accaduto ieri sera nel Grand hotel Punta Molino.

L'incidente è avvenuto nel corso di una festa di battesimo cui D'Abundo stava partecipando. Le sue gravi condizioni ne hanno reso necessario il trasporto al Cardarelli di Napoli.

L'elicottero del 118 per le cattive condizioni meteo non è riuscito ad atterrare: la Prefettura di Napoli ha quindi fatto giungere un elicottero dell'Aeronautica militare per il trasporto. Al Cardarelli il ferito, che ha riportato lesioni vertebrali e alla testa, è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. E' ricoverato con prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Ischia hanno sequestrato la balaustra ed il muro attiguo per accertare eventuali responsabilità.