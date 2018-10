'Turismo slow', protocollo per sviluppo

(ANSA) - PERTOSA (SALERNO), 27 OTT - Il governatore De Luca, il presidente della Fondazione MIdA, Francescantonio D'Orilia, l'assessore regionale al Turismo, Corrado Matera e 85 sindaci di Basilicata, Campania e Calabria hanno siglato a Pertosa un protocollo di intesa per la creazione di nuovi itinerari turistici dedicati a quanti amano il cosiddetto "turismo slow".

Saranno realizzati itinerari di tipo religioso, naturalistico, storico-artistico ed antropologico-culturale incentrati sul monachesimo italo-greco e delle comunità grecofone medievali nei territori delle Regioni Campania, Calabria, Basilicata. "Viviamo una situazione drammatica - ha dichiarato il governatore De Luca - per le giovani generazioni che oggi sono senza comunità, senza passato ma legati essenzialmente al presente. Eppure non viviamo solo di presente o di economia, ma di storia". Il documento rientra nel progetto denominato: "Cooperazione interregionale. I luoghi del Silenzio. Itinerari del monachesimo italo-greco in Campania, Basilicata e Calabria".