Mafie: De Raho, ruolo della stampa e libera è fondamentale

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - "La stampa libera, la stampa d'inchiesta, che si proietta nei luoghi che per molti sono inaccessibili, dimostra cos'é la mafia, la camorra, la ndrangheta" e, quindi, svolge un ruolo, "fondamentale". Lo ha detto il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho che oggi a Pescara ha partecipato alla cerimonia conclusiva della 23esima edizione del Premio nazionale "Paolo Borsellino" per la legalità e l'impegno sociale e civile.

Tra i premiati anche un pezzo di Campania, con il questore di Napoli, Antonio De Iesu, la giornalista sotto scorta Marilena Natale e i giovani calciatori dell'associazione Asd don Guanella di Scampia.

Tra i giornalisti premiati anche Daniele Piervincenzi, che fu aggredito a Ostia, e Klaus Davi. Il premio è stato anche attribuito all'avvocato Fabio Anselmo che, con Ilaria Cucchi, si è battuto per far emergere la verità su quando accaduto a Stefano. "Piervincenzi, Davi e Natale - ha detto ancora De Raho - sono persone che si espongono quotidianamente e che sono capaci di far comprendere cosa sono le mafie. É fondamentale il loro lavoro così come lo è quello di coloro che hanno portato avanti la verità su Stefano Cucchi". "Vedere la sorella qui, con l'avvocato, premiati, - ha detto ancora il procuratore nazionale antimafia - assieme con Alessio Cremonini, il regista del film, significa che la società va sempre più in alto, significa che tocca gli obiettivi più importanti e soprattutto che dà giustizia, anche dopo tanti anni". Sempre in riferimento al caso di Stefano Cucchi, de Raho, ha sottolineato che, però, "tante parti delle istituzioni forse hanno chiuso gli occhi. Questo ci consente non solo di riflettere ma di chiamare in causa la responsabilità di tutti. Perché non si è visto prima? Anche la magistratura ha le sue colpe. Ciascuno deve fare pienamente il proprio ruolo". De Raho ha anche voluto sottolineare che c'è, però, anche "un' arma (dei carabinieri, ndr) che da 204 anni si muove sul territorio con il sacrificio e il maririo di tanti". Infine un monito: "Laddove ci sono delle responsabilità nessuna mai chiuda gli occhi, la verità deve emergere sempre perchè la nostra è una democrazia, una delle più avanzate, e la democrazia si attua anche e soprattutto con la verità, la memoria e lo svolgimento a pieno del nostro ruolo". (ANSA).