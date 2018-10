L'arte dei De Filippo in mostra a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Un castello per i De Filippo.

Settanta costumi di scena, locandine, copioni manoscritti, foto e video inediti da Scarpetta a Eduardo e Luca passando per l'arte di Titina e Peppino: si apre in uno dei luoghi simbolo della città, Castel dell' Ovo, 'De Filippo, il mestiere in scena' (fino al 24 marzo). Dopo un exhibit, curato dall'Istituto Luce-Cinecittà, regia di Roland Sejko, il percorso parte dalla poesia, con i contributi di 16 attori - da Toni Servillo a Luca Zingaretti, da Isa Danieli a Lina Sastri ea Vincenzo Salemme - che interpretano le parole di Eduardo. Si arriva così alla sezione del cinema, con una miscellanea dei film più popolari.

Nel Salone Italia, ecco dodici 'isole teatrali' dedicate a Eduardo con materiali originali, bozzetti, copioni, lettere, oggetti e costumi di scena, fondali - tra i quali quelli di Maccari per "Gli esami non finiscono mai" e quello di Guttuso per "Il contratto" - documenti delle Teche Rai, le scenografie di Bruno Garofalo e degli artigiani della scuola di De Filippo.