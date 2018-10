Boxe: a Castrocaro nasce 'Hall of Fame'

(ANSA) - CASTROCARO, 27 OTT - Dopo il museo della boxe ad Assisi, ecco la 'Hall of Fame' del pugilato italiano. A Castrocaro saranno infatti celebrati gli unici quattro campioni azzurri che sono riusciti a conquistare l'oro olimpico e poi il titolo mondiale dei professionisti. Nella serata di gala che si svolgerà questa sera nel Grand Hotel Terme&Spa di Castrocaro, riceveranno i trofei Nino Benvenuti, Patrizio Oliva, Maurizio Stecca e un amico di Giovanni Parisi che lo consegnerà ai familiari dell'olimpionico di Seul '88 scomparso prematuramente in un incidente stradale. In precedenza Benvenuti, Oliva e Stecca saranno ricevuti dal Sindaco Marianna Tonellato e firmeranno il libro d'oro della Hall of Fame Italia.

La manifestazione, organizzata dal sito Boxeringweb, ripercorrerà le carriere dei quattro protagonisti. Per la prima volta la boxe italiana si allinea a quella del resto del mondo rendendo onore ai campioni della 'nobile arte' che hanno scritto la sua storia.