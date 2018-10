Alex, privati donano 1500 tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Aziende private napoletane del settore medico e farmaceutico stanno inviando circa 1500 tamponi salivari allo stand Admo allestito in piazza del Plebiscito, dove da ore sono in fila centinaia di persone per sottoporsi al test di compatibilità. Le operazioni di ricerca di un donatore di midollo che possa salvare la vita al bimbo di un anno e mezzo dunque proseguono: la carenza di tamponi aveva fatto temere di doverle interrompere.

Si resta in attesa della fornitura annunciata dal ministro della Salute, necessaria per proseguire anche nei prossimi giorni la mobilitazione a favore di Alex, che lotta contro il tempo visto che tra cinque settimane potrebbe scemare l'effetto dei farmaci che ora ne garantiscono la sopravvivenza. Sono già previsti punti di raccolta domani a Caserta, lunedì alla facoltà di Agraria a Portici, martedì a Napoli alla sede universitaria di Monte Sant'Angelo e sabato ad Avellino. In stand by appuntamenti a Benevento, Salerno e Sala Consilina proprio a causa della carenza di kit.