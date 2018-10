Napoli: Ancelotti, Roma sempre temibile

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - ''La Roma è un avversario molto temibile. In questa stagione è andata incontro ad alti e bassi, ma dobbiamo sempre pensare che ha un enorme potenziale, con giocatori di grande esperienza, primo fra tutti Dzeko''. Carlo Ancelotti in un forum al quotidiano Il Mattino parla della gara di domenica con la Roma. ''Ha preso giocatori giovani - dice il tecnico azzurro - e ha cambiato molto a centrocampo, cioè il reparto che determina di più le prestazioni di una squadra. Per cui c'è bisogno di un po' di tempo per riprendere un certo cammino''. ''Sarà sicuramente una partita appassionante - conclude Ancelotti - con due squadre in campo che vogliono giocare, vogliono imporre il proprio gioco. Sarà una gara aperta, con un buon ritmo e buona qualità. Ma questo è il nostro momento buono e vogliamo mantenerlo tale''.