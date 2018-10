Lezzi, su Bagnoli responsabilità mia

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - "Da ministro con delega per Bagnoli è mia la piena responsabilità su quello che succederà perché presiedo la cabina di regia". Lo ha detto il ministro per il sud Barbara Lezzi nel suo intervento introduttivo all'assemblea pubblica su Bagnoli in corso nella sede della Decima municipalità di Napoli. Il ministro ha sottolineato che "le risorse finanziarie ci saranno già da questa legge di bilancio e saranno inserite nella discussione parlamentare.

Intanto gli attivisti del Comitato Bagnoli Libera hanno accolto il ministro con cori di protesta. "Avevamo chiesto al ministro a Lezzi un cambio di paradigma a Bagnoli in estate ma intanto il ministro ha deciso di nominare il nuovo commissario che ci sembra una contraddizione rispetto a quanto ci era stato garantito, perché il commissariamento esclude la partecipazione dei cittadini". Lo afferma Eduardo Sorge, uno dei leader del comitato.