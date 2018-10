Brasile convoca Allan per due amichevoli

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - C'e' anche Allan, centrocampista del Napoli, nella lista dei 23 convocati del ct del Brasile, Tite, per le amichevoli del 16 novembre contro l'Uruguay e del 20 contro il Camerun, che si giocheranno a Londra. Per Allan, che Tite teneva sotto osservazione da tempo, si tratta della prima chiamata a far parte della Selecao; il centrocampista, in base alle regole Fifa, potrebbe ancora cambiare Nazionale e scegliere l'Italia (anche Mancini lo seguiva), visto che le eventuali presenze con la maglia 'canarinha' si consumerebbero in amichevoli. Almeno per il momento. Di recente l'ex del Palermo, Franco Vazquez, ha esordito nell'Argentina, dopo che, ai tempi di Conte ct, aveva giocato in amichevole con l'Italia. Nella lista di Tite c'e' un altro 'italiano', l'interista Miranda.