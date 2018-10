Ancelotti,De Laurentiis schietto e leale

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - "De Laurentiis? Una persona schietta e leale. E' un personaggio vulcanico e molto generoso, con il quale si sta molto bene. Ma a tressette sono più bravo io..." Partecipando a un forum a Il Mattino, Carlo Ancelotti parla anche del presidente del Napoli e lo fa esprimendo un giudizio lusinghiero sulla persona e sul rapporto che si è costruito. "A dire il vero - racconta il tecnico - non mi aspettavo la chiamata del Napoli perché ritenevo che la collaborazione con Sarri continuasse. Quando sono stato contattato dunque sono rimasto un po' sorpreso ma ho capito subito che sarebbe stata l'avventura giusta per me perché sapevo che qui avrei trovato un progetto valido, che c'era un'ottima qualità dei giocatori e poi che avrei trovato un grande entusiasmo nella città". "Con De Laurentiis - conclude Ancelotti - non si parla solo di calcio, anzi è l'argomento che tratta di meno con me. E' sempre molto informato su tutto ed è un piacere trascorrere una serata con lui e la sua famiglia".