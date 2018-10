Truffa Stato,nei guai dirigente istituto

(ANSA) - SALERNO, 25 OTT - I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente nei confronti del direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto tecnico-statale "Pacinotti" di Scafati, accusato di essersi appropriato indebitamente di oltre 13mila euro. L'uomo, dovendo restituire alcune somme per progetti scolastici non adeguatamente rendicontati, aveva falsamente predisposto un mandato di pagamento per 10mila euro, formalmente intestato al ministero ma riportante il codice Iban dell'associazione sportiva di cui era presidente. Inoltre, attraverso la predisposizione di falsi mandati di pagamento, il direttore aveva attestato la liquidazione di pagamenti ad alcuni fornitori in realtà mai avvenuto. Quelle somme, invece, erano state accreditate sul conto corrente della donna a lui legata affettivamente. Entrambi sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato. Al dirigente, inoltre, è stata applicata la sospensione dai pubblici uffici per 4 mesi.