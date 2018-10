Spari in strada a Napoli, 13 bossoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Spari, la scorsa notte, in via Ravello a Napoli, alla periferia est della città: 13 i bossoli rivenuti nella strada del rione Villa.

Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, i proiettili hanno colpito due abitazioni adiacenti dove vivono due pregiudicati che non risulterebbero legati a clan. Indagini sono in corso. (ANSA).