Musica: Premio Bianca D'Aponte nel segno dell'integrazione

Sarà l'ensemble multietnico dell'Orchestra di Piazza Vittorio ad aprire la 14 a edizione del Premio Bianca d'Aponte di Aversa, una presenza nel segno della musica come simbolo di integrazione. Ma è solo un tassello del ricco cast delle finali del Premio per sole cantautrici in programma venerdì 26 e sabato 27 ottobre al Teatro Cimarosa.

Nelle due serate si esibiranno, in veste di ospiti, anche molti protagonisti della musica italiana, a partire dalla madrina di quest'anno Simona Molinari insieme ad alcune di quelle degli scorsi anni: Ginevra Di Marco, Rossana Casale, Fausta Vetere, Mariella Nava, Elena Ledda, Petra Magoni (che si esibirà con l'Orchestra di Piazza Vittorio) e Brunella Selo con le SesèMamà. Saliranno sul palco anche Joe Barbieri, Giovanni Block, Carlo Marrale, Giuseppe Anastasi, Tony Bungaro, Kaballà, Marina Mulopulos. Non mancherà la vincitrice dello scorso anno, Federica Morrone, mentre a presentare saranno Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu.

Si inaugura quest'anno la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, che ha raccolto l'eredità del compianto Fausto Mesolella, storico direttore artistico della manifestazione. Il cuore del festival intitolato alla cantautrice Bianca D'Aponte, prematuramente scomparsa a 23 anni, sarà come sempre il concorso, nel quale si fronteggeranno cantautrici da tutta Italia: Argento da Brindisi con il brano 'Goccia'; Roberta De Gaetano da Messina con 'Va tutto benissimo'; Francesca Incudine da Enna con 'Quantu stiddi'; Irene da Napoli con 'Call center'; Kim da Padova con 'Un cane e una moglie'; Meezy da Foggia con 'Temporale'; Giulia Pratelli da Pisa con 'Non ti preoccupare'; Chiara Raggi da Rimini con 'Lacrimometro'; Chiara Ragnini da Genova con 'Un angolo buio'; Elisa Raho da Roma con 'Bello'. Ad accompagnare alcune concorrenti sarà come da tradizione l'Orchestra Bianca D'Aponte diretta da Alessandro Crescenzo.

Presidente di giuria sarà Simona Molinari, che in veste di madrina salirà sul palco per interpretare, insieme ad alcune sue canzoni, "Il bagarozzo Re", un brano di Bianca D'Aponte.