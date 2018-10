Acqua: Piscopo,fondi importanti per riqualificare impianti

(ANSA) NAPOLI, 25 OTT - La deliberazione del'Arera "è un risultato importante che arrirva a fronte di un grosso sforzo progettuale". Lo afferma l'assessore all'acqua pubblica e Coordinatore del Distretto Idrico di Napoli, Carmine Piscopo, commentando i finanziamenti ottenuti da parte dell'Arera (Autorità Nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per il miglioramento delle strutture idriche di Napol. "L'Arera - ha detto Piscopo - ha accolto le proposte ricevute e formalizzato il proprio impegno a finanziare interventi necessari ed urgenti per il settore idrico nazionale. All'ambito distrettuale di Napoli saranno finanziati interventi per circa 80 milioni. Tra le opere finanziate, si segnalano il rifacimento e la messa in sicurezza di strutture idriche gestite dall'Abc, il rifacimento delle vasche cittadine e la realizzazione dei serbatoi di Capodichino e dei Camaldoli".

"Oggi - ha aggiunto Piscopo - si è formalizzato un importante risultato frutto di un attento lavoro avviato negli scorsi mesi e che risulta di grande importanza per la riqualificazione degli impianti idrici che saranno riqualificati a Napoli e in Campania. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e delle sinergie istituzionali che sono maturate durante tutto il percorso".(ANSA).