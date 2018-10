US Acli, domani c'è convegno a Benevento

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Lealtà, sacrificio, abnegazione: sono i valori che lo sport promuove e difende nel segno di una vittoria che deve essere meritata e conquistata, imparando però ad accettare anche le sconfitte come Papa Francesco esorta a fare con i suoi messaggi, rivolti soprattutto ai giovani. Sono i temi al centro del convegno che si svolgerà domani a Benevento dal titolo "Dare il meglio di sé", organizzato dall'Università Giustino Fortunato e dall'Unione sportiva Acli, con il patrocinio dell'ufficio Sport, turismo e tempo libero della Cei.ù Tra i presenti del convegno moderato dal giornalista Rai, Enrico Varriale, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il numero uno dell'Us Acli nazionale, Damiano Lembo, e Don Gionatan De Marco, direttore Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei.

Il convegno si chiuderà con la testimonianza dell'arbitro della Can A, Fabio Maresca, premio nazionale Enzo Bearzot 2018 come miglior arbitro emergente dell'Aia.