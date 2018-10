Pregiudicato ucciso a Secondigliano

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Un pregiudicato, Francesco Climeni di 55 anni, è stato ucciso questa sera alla periferia di Napoli.

Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'interno di una Smart in via Altair, nel quartiere Secondigliano: contro di lui sono stati esplosi vari colpi di pistola. Climeni aveva diversi precedenti. La dinamica fa pensare a un regolamento di conti maturato negli ambienti della criminalità locale. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.

Sempre in serata, alla parte opposta della città, uno sconosciuto ha ferito alle gambe due uomini, incensurati, in una sala scommesse del quartiere San Giovanni a Teduccio. Ancora da chiarire la dinamica e il movente dell'episodio. Sul posto c'è la Polizia di Stato. (ANSA).