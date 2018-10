Nello Petrucci, artista italiano al WTC

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Nello Petrucci è l'unico artista italiano a esporre a New York, nella Silverstein propriety, in una mostra dal titolo 'Un capolavoro nel cielo' che si inaugura oggi, al 45mo piano del World Trade Center N.3.

Il complesso della proprietà Silverstein Foundation, retta dall'omonima famiglia di magnati statunitensi, è un luogo attualmente di riferimento per la street art contemporanea, (che negli edifici n. 4 e n. 7 del WTC ospiterà opere permanenti d'arte tutte realizzate sul posto) "e attualmente ospita circa 50 artisti da tutto il mondo con l'intento dichiarato di diventare 'un capolavoro nel cielo'. Fra gli artisti presenti, tutti provenienti dalla street art, ci sono nomi di spicco come quelli di Ron English, Brandon Sines, WhlsBe, Rubin 415, Lauren YS, Chris WRK, Layercake e altri". Petrucci, 37enne di Pompei, al lavoro a New York dall'inizio settembre, ha realizzato un'opera inedita "The essence of lightness", 12 metri circa di lunghezza e 3,5 di altezza.