Da anni senza casa e lavoro,ottiene casa

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 24 OTT - Per anni, senza casa né lavoro, ha dormito in auto o in depositi di fortuna, un po' dove capitava. Oggi uno spiraglio si è aperto perché ha ottenuto un tetto sulla testa. Lui è Raffaele, 65 anni, residente a San Giorgio a Cremano (Napoli), separato dalla moglie e con tre figli che per vivere fa il venditore ambulante.

Questa mattina gli è stata consegnata una casa dell'Istituto autonomo case popolari nel centro cittadino alla presenza dell'assessore al Patrimonio, Pietro De Martino e di Salvatore Duraccio, funzionario Iacp. L'iter per l'assegnazione dell'appartamento, spiegano dal Comune, è durato poco più di 48 ore dall'attivazione della procedura.

''In pochissimo tempo siamo riusciti a consegnare un'altra casa ad una famiglia che ne aveva necessità ed ogni volta è sempre una bella emozione - commenta il sindaco Giorgio Zinno - Il diritto alla casa dovrebbe essere garantito a tutti".